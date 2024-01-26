Актюбинцы платили по миллиону за помощь в оформлении кредита, но остались ни с чем

В Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Актобе задержан подозреваемый в обмане местных предпринимателей.

"Задержанный искал среди своих знакомых людей, кто хотел взять кредит по низкой процентной ставке. Он предлагал помощь в оформлении кредита через фонд поддержки предпринимательства на 5 млн тенге и брал с потерпевших по одному миллиону тенге за свои услуги. В конечном итоге потерпевшие оставались без денег и без кредита", - рассказали в полиции.

На сегодняшний день стражами порядка установлены семь потерпевших. Общий ущерб составляет семь млн тенге.

"Денежные средства подозреваемый потратил на свои нужды", - отметили в ведомстве.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере (согласно ст.3 УК РК - с суммой ущерба от 1000 МРП, то есть свыше 3 692 000 тенге), наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее сообщалось, чем могут быть опасны услуги посреднической помощи в получении кредитов. В интернете казахстанцы зачастую встречают объявления, в которых за вознаграждение предлагается помощь. Однако за этими услугами могут скрываться мошеннические схемы.