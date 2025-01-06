"Продавал поддельные билеты на концерты": 18-летнего астанчанина подозревают в мошенничестве

В Астане задержан 18-летний парень, который подозревается в мошенничестве - продаже поддельных билетов на концерты через соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

"Сотрудниками полиции установлен 18-летний молодой человек, который занимался мошенничеством, продавая поддельные билеты на популярные концерты через Instagram. В результате своих действий он получил денежные средства на сумму от 10 до 30 тысяч тенге от каждого потерпевшего. На данный момент выявлено 11 эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении департамента полиции в Instagram-аккаунте.

В столичной полиции также раскрыли саму схему мошенничества: подозреваемый, по данным следствия, создал страницу в соцсети, размещал там объявления о продаже билетов по привлекательной цене, а после получения оплаты блокировал покупателей, оставляя их без билетов и денег.

Департамент полиции Астаны обращается к горожанам и предупреждает о необходимости приобретать билеты только на официальных сайтах или у проверенных продавцов.

Ранее сообщалось, что полиция Астаны задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в махинациях, связанных с концертом группы "Орда".

В начале декабря прошлого года мы писали, что жительница Алматы также купила недействительные билеты на концерт известной казахстанской группы. В мошенничестве подозревают парня из Кокшетау.

А в июне 40 человек обратились в полицию после того, как на купленные билеты не смогли попасть на концерты артистов. В мошенничестве тогда обвинили жительницу Семея.

Зимой прошлого года в Алматы задержали подозреваемого в продаже фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе. Билеты обманутые граждане покупали на сайте объявлений.