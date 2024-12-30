Иностранца, находящегося в международном розыске, задержали в аэропорту Алматы

Разыскиваемого правоохранителями соседнего государства мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана - за хищение денег путем присвоения и изготовления поддельных документов", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путем подделки документов похитил 162 млн узбекских сум.

Ранее сообщалось, что находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны - он пытался улететь в Душанбе.

В Талдыкоргане задержан иностранец, с конца прошлого года находившийся в межгосударственном розыске. Его экстрадируют в Узбекистан.

Мы также писали, что полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске.

А сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших преступления в соседних государствах.