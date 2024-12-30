Крупные каналы контрабанды наркотиков из-за рубежа накрыли с помощью собак в Астане

В Астане с помощью служебно-розыскных собак найдены и перекрыты крупные каналы контрабанды наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным пресс-службы ведомства, по инициативе прокуратуры Астаны разработан и реализован комплекс профилактических мероприятий по борьбе с контрабандой наркотиков.

Так, при взаимодействии Департамента полиции с логистическими компаниями на территории столицы утвержден план действий, предусматривающий использование служебно-розыскных собак для осмотра почтовых отправлений.

"В результате задержано 6 наркосбытчиков, одно лицо осуждено к 10 годам лишения свободы, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Выявлено четыре случая контрабанды наркотиков", - сообщили в ведомстве.

К примеру, задержан фигурант, у которого в автомобиле изъято 4,9 кг мефедрона, полученного посредством доставки из Алматы.

"Также выявлен факт контрабанды марихуаны весом 914 гр, отправленных из Западной Австралии под видом надувного матраса. Задержано 4 лица. Пресечена противоправная деятельность фигуранта, организовавшего международный канал поставки наркотиков из Таиланда. Изъято 998,43 гр высушенной марихуаны.

Задержан также гражданин Исламской Республики Иран, у которого в ходе обыска квартиры изъято 151,20 гр высушенной марихуаны, упакованной в почтовую бандероль из Великобритании", - озвучили примеры в прокуратуре.

По всем фактам начаты досудебные расследования по ст. 296, 297 УК.

Стоит отметить, что незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 297 УК РК) наказываются лишением свободы на срок от пяти до 20 лет лишения свободы; также статья предполагает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

А ст. 296 УК РК предусматривает уголовную ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. При этом максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее жителя Петропавловска с девушкой задержали в автомобиле, принадлежащем мужчине, по подозрению в сбыте наркотиков.

Сообщалось также, что у машиниста локомотивного депо станции Шу дома обнаружили расфасованные мешки и коробки с наркотическими средствами.

Крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали стражи порядка в Астане - найдены наркотики и инструменты для фасовки.

Тогда же полиция Астаны провела досмотр автомобиля Kia и обнаружила 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом.