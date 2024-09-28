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Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Астане

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: МВД РК

Крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали стражи порядка в Астане - найдены наркотики и инструменты для фасовки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что наркотики из Астаны направляли в Акмолинскую область - областные полицейские провели задержание в столице.

В результате их работы из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тыс. доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью 5 млн тенге.

Также в полиции сообщили, что 54-летний подозреваемый хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки "зелья".

В настоящий момент мужчина арестован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167159-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-likvidirovali-v-astane/

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