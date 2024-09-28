Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Астане

Крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали стражи порядка в Астане - найдены наркотики и инструменты для фасовки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что наркотики из Астаны направляли в Акмолинскую область - областные полицейские провели задержание в столице.

В результате их работы из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тыс. доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью 5 млн тенге.

Также в полиции сообщили, что 54-летний подозреваемый хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки "зелья".

В настоящий момент мужчина арестован.