Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Астане
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Крупный канал оптовой поставки наркотиков ликвидировали стражи порядка в Астане - найдены наркотики и инструменты для фасовки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Сообщается, что наркотики из Астаны направляли в Акмолинскую область - областные полицейские провели задержание в столице.
В результате их работы из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тыс. доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью 5 млн тенге.
Также в полиции сообщили, что 54-летний подозреваемый хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки "зелья".
В настоящий момент мужчина арестован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167159-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-likvidirovali-v-astane/
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