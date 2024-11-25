"Инициатором была девушка": петропавловца и студентку задержали в автомобиле

Жителя Петропавловска с девушкой задержали в автомобиле, принадлежащем мужчине, по подозрению в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 32-летний житель Петропавловска и 19-летняя студентка подозреваются в распространении синтетических наркотиков.

В начале октября полицейские задержали их в принадлежащем мужчине автомобиле Mercedes.

"Из машины изъято 30 свертков с психотропными веществами, еще 72 свертка находились у задержанных в карманах и в сумочке. По месту жительства студентки полицейские также изъяли 27 гр. наркотиков. Кроме того, в помещении, где работал мужчина, стражи порядка обнаружили пустые пакетики zip-lock с наслоениями порошкообразного вещества", - рассказали в МВД.

Всего было изъято 129 гр. мефедрона и α-PvP.

"По имеющейся информации, инициатором преступления была именно девушка. В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей. За сбыт наркотиков в особо крупном размере им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", - уточнил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Ранее в Астане и Алматы задержали 14 предполагаемых участников ОПГ, которых подозревают в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков. Была пресечена деятельность трех нарколабораторий и двух интернет-наркомагазинов.

Также в Астане и Караганде полицейские изъяли крупные партии наркотиков. Так, в столице при проведении обыска в квартире обнаружили более 1,5 тыс. свертков, подготовленных для закладок.