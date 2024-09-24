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35 пакетиков с мефедроном нашла полиция Астаны в подлокотнике при досмотре автомобиля

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Найденные в машине астанчанина пакетики с мефедроном
Найденные в машине пакетики. Фото : Polisia.kz

Полиция Астаны провела досмотр автомобиля Kia и обнаружила 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали гражданина, подозреваемого в хранении наркотиков.

Сообщается, что полицейские остановили автомобиль марки KIA под управлением 32-летнего мужчины.

"В ходе досмотра салона, в подлокотнике обнаружены 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством “мефедрон”. Мужчина приобрел наркотики, расфасовал для дальнейшего распространения через тайники-закладки на территории города", - рассказали в МВД.

Задержанный дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы.

Также крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

Ранее суд в Астане вынес приговор местному жителю за сбыт и хранение наркотиков. Его осудили к 10 годам лишения свободы. По версии обвинения, мужчина продал почти 800 гр. гашиша за 370 тыс. тенге.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 297 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с частью 2 статьи 296 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств наказываются:

  • штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;
  • либо арестом на срок до 40 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165403-35-paketikov-s-mefedronom-nashla-policiya-astany-v-podlokotnike-pri-dosmotre-avtomobilya/

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