35 пакетиков с мефедроном нашла полиция Астаны в подлокотнике при досмотре автомобиля

Полиция Астаны провела досмотр автомобиля Kia и обнаружила 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали гражданина, подозреваемого в хранении наркотиков.

Сообщается, что полицейские остановили автомобиль марки KIA под управлением 32-летнего мужчины.

"В ходе досмотра салона, в подлокотнике обнаружены 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством “мефедрон”. Мужчина приобрел наркотики, расфасовал для дальнейшего распространения через тайники-закладки на территории города", - рассказали в МВД.

Задержанный дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяла полиция области Жетiсу - мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы.

Также крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP.

Ранее суд в Астане вынес приговор местному жителю за сбыт и хранение наркотиков. Его осудили к 10 годам лишения свободы. По версии обвинения, мужчина продал почти 800 гр. гашиша за 370 тыс. тенге.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 297 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с частью 2 статьи 296 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств наказываются:

штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

либо арестом на срок до 40 суток.