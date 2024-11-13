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Крупную партию наркотиков нашли у машиниста локомотивного депо из Шу

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Изъятое у машиниста вещество
Изъятое вещество. Фото: Polisia.kz

У машиниста локомотивного депо станции Шу дома обнаружили расфасованные мешки и коробки с наркотическими средствами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным сайта Polisia.kz, мешки и коробки с наркотическими средствами нашли сотрудники департамента полиции на транспорте.

"В ходе обыска было изъято 12 кг 428 г наркотиков, среди которых находится марихуана. В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие сведения по делу в соответствии с требованиями статьи 201 УПК разглашению не подлежат", - сообщили в МВД.

Сообщается, что в 2024 году транспортные полицейские выявили 344 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в числе 32 факта сбыта, 20 фактов хранения в особо крупном размере и 9 фактов контрабанды. Всего изъято свыше 205 кг различных наркотических средств.

Несколько дней назад был проведен обыск в квартире 33-летнего жителя столицы, полиция нашла наркотики и газовый пистолет.

Ранее мы писали, что крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186975-krupnuyu-partiyu-narkotikov-nashli-u-mashinista-lokomotivnogo-depo-iz-shu/

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