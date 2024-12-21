Разыскиваемого за мошенничество экстрадировали из ОАЭ в Казахстан (видео)

Разыскиваемый за мошенничество мужчина депортирован в Казахстан из ОАЭ - предполагается, что после совершения преступления он покинул РК, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, 20 декабря из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан депортирован 37-летний мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана за совершение мошенничества в крупном размере.

В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны.

После получения денег подозреваемый покинул территорию Казахстана, отметили в МВД.

В январе текущего года по запросу Интерпола фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче.

В настоящее время задержанный помещен под стражу сотрудниками ВСД МВД.

На днях из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры экстрадирован гражданин РК, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.

А до этого мы писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.