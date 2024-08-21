Скрылся после ДТП: иностранца экстрадировали в Казахстан
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Гражданина Грузии экстрадировали в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Сегодня из Польши экстрадировали гражданина Грузии для привлечения к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале ГП.
Подозреваемый в 2023 году в Алматы за рулем авто в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другой машиной. Водителю последней был причинен тяжкий вред здоровью.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле его задержали в Польше.
После экстрадиции в Казахстан его водворили в следственный изолятор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151348-skrylsya-posle-dtp-inostranca-ekstradirovali-v-kazahstan/