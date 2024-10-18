Автора известного Telegram-канала осудили в Астане
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В Астане суд вынес решение по делу автора анонимного Telegram-канала "Дикая Орда" Данияра Адилбекова - его приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.
Сегодня межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Данияра Адилбекова и Ерлана Саудегерова.
Адилбеков предстал перед судом за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении коррупционного преступления из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 419 УК), а также в двух эпизодах распространения заведомо ложной информации, с использованием средств массовой информации, создающей причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (п. 3 ч. 2 ст. 274 УК);
Саудегеров - за организацию заведомо ложного доноса о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении коррупционного преступления (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 419 УК).
По данным суда, вина подсудимых доказана материалами дела, заключениями соответствующих экспертиз. Прокурор в суде поддержал обвинение и просил назначить наказание: Адилбекову - 5 лет лишения свободы, а Саудегерову - 4 года лишения свободы.
Сами подсудимые вину не признали. Сторона защиты просила их оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.
"Приговором суда Адилбеков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 419, п. 3 ч. 2 ст.274УК, с применением ч. 3 ст. 58 УК и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с учетом совершения нескольких (3-х) уголовных правонарушений.
Саудегеров осужден по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 419 УК к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 63 УК условно, с учетом совершения одного уголовного правонарушения", - говорится в сообщении суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что алматинец подал в суд на автора Telegram-канала и потерял полмиллиона тенге.
Зимой также сообщалось о случае, когда полиция разыскивала автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Позже автора нашли - им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Какое наказание грозит за ложный донос в Казахстане
Согласно ст. 419 УК РК:
- Заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов.
- Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
- Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, соединенное с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
- Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные в интересах преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Также, согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ -
наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176076-avtora-telegram-kanala-osudili-v-astane/