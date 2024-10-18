Автора известного Telegram-канала осудили в Астане

В Астане суд вынес решение по делу автора анонимного Telegram-канала "Дикая Орда" Данияра Адилбекова - его приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Сегодня межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Данияра Адилбекова и Ерлана Саудегерова.

Адилбеков предстал перед судом за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении коррупционного преступления из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 419 УК), а также в двух эпизодах распространения заведомо ложной информации, с использованием средств массовой информации, создающей причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (п. 3 ч. 2 ст. 274 УК);

Саудегеров - за организацию заведомо ложного доноса о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении коррупционного преступления (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 419 УК).

По данным суда, вина подсудимых доказана материалами дела, заключениями соответствующих экспертиз. Прокурор в суде поддержал обвинение и просил назначить наказание: Адилбекову - 5 лет лишения свободы, а Саудегерову - 4 года лишения свободы.

Сами подсудимые вину не признали. Сторона защиты просила их оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

"Приговором суда Адилбеков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 419, п. 3 ч. 2 ст.274УК, с применением ч. 3 ст. 58 УК и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с учетом совершения нескольких (3-х) уголовных правонарушений.

Саудегеров осужден по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 419 УК к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 63 УК условно, с учетом совершения одного уголовного правонарушения", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что алматинец подал в суд на автора Telegram-канала и потерял полмиллиона тенге.

Зимой также сообщалось о случае, когда полиция разыскивала автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Позже автора нашли - им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Какое наказание грозит за ложный донос в Казахстане

Согласно ст. 419 УК РК:

Заведомо ложный донос о совершении уголовного проступка наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, соединенное с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные в интересах преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Также, согласно п. 3 ч. 2 ст. 274 УК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ -

наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.