Алматинец подал в суд на автора Telegram-канала и потерял полмиллиона тенге

Житель Алматы подал в суд на другого гражданина, заявив, что последний распространил в Сети недостоверную о нем информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городских судов.

В Наурызбайском районном суде Алматы рассмотрели гражданский иск истца О. к ответчику К.

Гражданин О. просил суд признать информацию, распространенную К. в Telegram-канале, не соответствующей действительности, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, О. просил обязать ответчика опровергнуть сведения и взыскать компенсацию морального вреда.

В данном случае, как установил суд, распространенная К. информация в Telegram была дословным воспроизведением высказывания третьего лица, которое впоследствии нашло свое подтверждение.

"Более того, сведения, распространенные ответчиком на канале мессенджера Telegram, нашли свое подтверждения в суде, и решением суда в удовлетворении иска было отказано в полном объеме", – говорится в Telegram-канале городских судов.

Кроме того, с истца О. в пользу К. взысканы расходы по оплате помощи представителя в сумме 500 тыс. тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

В пресс-службе судов города добавили, согласно пункту 4 статьи 26 закона "О СМИ", главный редактор (редактор), а равно журналист не несут ответственности за распространение в СМИ сведений, не соответствующих действительности, если эти сведения являются дословным воспроизведением официальных выступлений депутатов представительных органов, должностных или уполномоченных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Исключение составляет распространение информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК.