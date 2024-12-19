Суд над военнослужащим в Алматы: вышедший из комы срочник рассказал о произошедшем

В Алматы проходит судебный процесс по делу 19-летнего солдата срочной службы Нуржигита Абдильпатты. На скамье подсудимых - военнослужащий по контракту, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, младшего сержанта обвиняют в превышении власти. Утверждается, что после его удара срочник оказался в больнице. Родные пострадавшего солдата прилетели в Алматы из Костаная на очередное слушание.

Мать Нуржигита Жанна Жаналина рассказала, что ее сын учится на зубного техника, он специально взял академический отпуск и отправился в армию. Парень служил в воинской части Отара.

"Мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что Нуржигит находится в тяжелом состоянии, в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. В 11 у него была остановка сердца. Он лежал без сознания, весь запичканный в трубках. Под аппаратами ИВЛ, диализ. Мы такое пережили. Поэтому такого и врагу не пожелаешь. Поэтому я требую справедливости и наказания", - поделилась Жанна Жаналина.

Также о том дне рассказал сам пострадавший. По его словам, в тот день была объявлена боевая тревога, а на построении он внезапно получил удар в область печени.

"Когда уже стояли в ряд на построении, я почувствовал сухость у себя в горле, достал спрей-аэрозоль, который у меня все это время лежал при себе в кармане. Использовал его. Потом, когда клал в карман, получается, закрывал карман, чтобы форма была по уставу, в этот момент подошел вот этот младший сержант.

В момент, когда я был отвлечен, смотрел в другую часть, он без какого-либо предупреждения подошел ко мне с правой стороны и нанес удар. На момент удара я почувствовал тупую боль", - рассказал Нуржигит Абдильпатта.

После этого Нуржигит попал в больницу с пневмонией и впал в кому, утверждает его адвокат. В качестве обвиняемого проходит 20-летний военнослужащий контрактной службы. Предполагаемый виновник сейчас под домашним арестом. Его интересы представляют сразу два защитника, которые отказались с работниками телеканала.

"Сейчас судебное расследование по части 1 статьи 451 УК РК "Превышение власти". По факту нанесения телесных повреждений сержантом-контрактником в отношении военнослужащего. Комиссионная экспертиза - она отвечала на несколько вопросов. Данный удар повлек причинно-следственную связь? Было усугубление его здоровья? Либо у него до этого была болезнь "пневмония"? Как это все? Причинно-следственные связи есть или нет? Он виноват, не виноват?", - объяснил адвокат потерпевшего Мурат Садвахасов.

Потерпевшая сторона подала ходатайство о проведении повторной экспертизы, по результатам которой станет ясно, мог ли удар по печени привести к таким серьезным осложнениям. От этого будет зависеть мера наказания. А пока военнослужащему предъявили обвинение по статье "Превышение власти". Ему грозит до пяти лет тюрьмы либо крупный штраф.

Источник: KTK

Напомним, в июне этого года стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. После этого в Минобороны прокомментировали произошедшее. Там заявили, что после проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в соцсетях обращением матери впавшего в кому солдата и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В конце июня мы сообщали, что солдат-срочник пришел в себя. Об этом сообщили родные молодого человека в социальных сетях. После этого родные срочника опубликовали видео встречи с сыном в стенах больницы, где проходил лечение Нуржигит.