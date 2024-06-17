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Солдат-срочник впал в кому в Жамбылской области: в Минобороны сделали заявление

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Пациент лежит на больничной койке
Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

Солдат срочной службы впал в кому в Жамбылской области. В Министерстве обороны рассказали подробности дела, также сообщается о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

9 июня в Центральную районную больницу села Кордай Жамбылской области в экстренном порядке госпитализирован военнослужащий срочной службы Гвардейского гарнизона. Накануне с жалобами на общее недомогание и высокую температуру он был доставлен в инфекционное отделение военного госпиталя пгт. Гвардейский, сообщается в Telegram-канале МО.

После проведения медицинских осмотров и обследования у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.

Состояние солдата оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта.

Отметим, что при поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было.

По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности - прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", - рассказали тогда в пресс-службе управления здравоохранения региона.

А сегодня пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

Также мы писали о другом случае - 13 июня появилась информация о том, что в области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. По информации Минобороны, в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности и военнослужащий "получил травму, несовместимую с жизнью".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119002-soldat-srochnik-vpal-v-komu-v-zhambylskoy-oblasti-v-minoborony-sdelali-zayavlenie/

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