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Солдат-срочник впал в кому в Жамбылской области: Токаев потребовал провести расследование

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев потребовал провести расследование по ситуации с солдатом-срочником, впавшим в кому в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области.

Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

Сообщалось, что еще 9 июня его доставили в Кордайскую ЦРБ из военного госпиталя ПГТ Гвардейск с диагнозом "полисегментарная пневмония". На тот момент, по словам медиков, молодой человек находился в крайне тяжелом состоянии.

При этом 13 июня появилась информация о том, что в области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. По информации Минобороны, в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности и военнослужащий "получил травму, несовместимую с жизнью".

А в области Жетісу в конце декабря 2023 года скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию.

Позже глава Минобороны комментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

Кроме того, в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2118831-soldat-srochnik-vpal-v-komu-v-zhambylskoy-oblasti-tokaev-potreboval-provesti-rassledovanie/

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