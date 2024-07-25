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"Пришел в сознание": родители солдата-срочника из Отара рассказали о состоянии сына (видео)

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Пациент и капельница
Пациент в палате. Иллюстративное фото: Simpleimages/Getty Images

Родители впавшего ранее в кому солдата-срочника из Отара поделились видеокадрами с сыном и рассказали о его состоянии, передает NUR.KZ. Пост в Instagram опубликовал отец солдата Тимур Жаналин.

В соцсети отец солдата-срочника Нуржигита, который ранее пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области, поделился радостными новостями и рассказал о том, как себя чувствует сейчас их сын. Парень пришел в сознание.

"Долго не выходили на связь, но на это были причины. Во-первых, чтобы не спугнуть удачу, во-вторых, чтобы сын пришел в сознание... Но борьба продолжается. Впереди восстановление и реабилитация. Будем держать вас в курсе, всем большой рахмет!" - написал отец солдата Тимур Жаналин в своем посте.

Помимо видеообращения, Жаналин также опубликовал видео встречи с сыном в стенах больницы, где проходит лечение Нуржигит. Парень в сознании и беседует с родными.

Напомним, в конце июня мы сообщали, что солдат-срочник, который пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области, пришел в себя. Об этом сообщили родные молодого человека в социальных сетях.

Напомним, менее двух недель назад стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности - прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", - рассказали тогда в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В Минобороны тем временем также прокомментировали произошедшее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2139892-prishel-v-soznanie-roditeli-soldata-srochnika-iz-otara-rasskazali-o-sostoyanii-syna-video/

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