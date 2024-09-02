Продавал гранты на обучение: студенты попались на уловку мошенника в Астане

Мошенник взял крупную сумму денег у сельчан за поступление на грант в престижный вуз. Подозреваемого задержали столичные полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что подозреваемый в мошенничестве 21-летний житель Астаны обещал поступление на грант в один из престижных университетов столицы за деньги.

Он заявлял, что у него имеются знакомые в этой отрасли.

Сумма общего ущерба составляет около семи миллионов тенге.

Молодой человек полностью признал свою вину, заявили в полиции. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе расследования установлена причастность задержанного к 15 аналогичным эпизодам, добавили в МВД.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.