Глава Миннауки обратился к казахстанцам, покупающим дипломы

Министр науки и высшего образования в кулуарах мажилиса рассказал, как будут бороться с поддельными дипломами в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек сообщил, что выдача каждого документа о высшем образовании идет отдельной процедурой через портал министерства.

"Перед выдачей идет процедура сверки. Каждому диплому присваивается уникальный номер и QR-код, которые сверяются через портал нашего министерства. Вы можете даже зайти и проверить. До конца этого года мы завершим работу о внесении всех официальных дипломов, выданных с 1991 года. Чтобы любой работодатель мог зайти и проверить, какие дипломы получил сотрудник", – сказал он.

При этом министр напомнил, что подделка дипломов – это уголовно наказуемое деяние.

"Подделка официальных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. Хотел сразу предупредить тех людей, которые занимаются этим или хотят заниматься. И еще раз хочу предупредить тех, кто покупает такие поддельные документы, для них тоже есть отдельное наказание, задержание, либо до 600 общественных работ.

Что мы делаем совместно с МВД? Мы подписываем отдельную дорожную карту, нами уже направлены письма на проверку всех этих фактов. И люди, которые продают поддельные документы через OLX, платформы и через объявления, по ним будет отдельная работа", – заверил министр.

Согласно статье 385 УК РК, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Напомним, жительницу Экибастуза заподозрили в подделке медицинского диплома при поступлении на работу. В ее отношении начато расследование по уголовной статье.