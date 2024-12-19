На какие ухищрения идут казахстанцы при сдаче экзамена на знание ПДД (видео)

В госкорпорации "Правительство для граждан" показали, как казахстанцы пытаются "сдавать" экзамены на знание ПДД и на какие ухищрения идут, передает NUR.KZ.

Пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале опубликовала видеоролик с подборкой ухищренных методов, используемых казахстанцами при сдаче экзамена на знание правил дорожного движения.

Сообщается, что с начала года выявлено более 300 нарушений. Среди используемых средств и техники - микрокамеры, микронаушники, телефоны и Bluetooth-гарнитуры.

В "Правительстве для граждан" подчеркивают, что такая техника - это не помощь на экзамене, а прямое нарушение закона.

"Дорогие будущие водители, проще учить ПДД и сдавать экзамен честно, чем потом рисковать на дороге. Ведь она не терпит ошибок", - обратились к казахстанцам в госкорпорации.

Ранее министерство внутренних дел РК предупреждало граждан о мошенниках, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав. Такие "схемы" незаконны и очень опасны.

Также глава Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказывал, как в стране планируют решать проблему очередей в классах для сдачи экзаменов на права.

Осенью прошлого года сообщалось, что за месяц в Казахстане аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав. В октябре по всей стране была внедрена система ПДД 3.0, благодаря которой правила проверки при сдаче теоретического экзамена были ужесточены. С тех пор количество успешно сданных экзаменов уменьшилось почти в два раза.

А недавно госкорпорация сообщила, что внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию.