Жители Алматы хотели получить жилье за счет пожертвований и лишились 7 млн тенге

Жители Алматы передали 7 млн тенге мужчине, который обещал им жилье за счет средств благотворительного фонда. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы расследуют уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно. Подозреваемым проходит 29-летний житель города. Мужчину подозревают в обмане, как минимум, пяти человек.

"О противоправных действиях стало известно, когда несколько горожан, нуждающихся в жилье, лишились крупных сумм. Они отдали незнакомцу, который представился сотрудником одной из благотворительных организаций, 7 млн тенге.

Злоумышленник пообещал им жилье из средств фонда и пожертвований. Однако, как говорится, ни жилья, ни денег", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

На данный момент подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Недавно в Алматы жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем.

В июле текущего года казахстанцев предупредили о том, что аферисты под видом официального благотворительного фонда Казахстана (ОБФ) обещают социальные выплаты.

Список фондов, которые действуют на территории нашей страны, размещен на портале "Электронного правительства".

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.