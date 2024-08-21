Желающих купить квартиры астанчан обманули на полмиллиарда тенге

На 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz

По данным медиапортала МВД, в Астане 41-летняя женщина, зарегистрировав потребительский кооператив, наделила себя всеми полномочиями по единому руководству ПК и создала видимость законной деятельности компании.

Женщина даже арендовала офис и начала активно распространять рекламу в соцсетях, предлагая помощь в приобретении жилья по придуманным ею же программам - "Семья", "50 на 50", "Мгновенная рассрочка" и "Накопительная", которые якобы представляли собой альтернативу ипотеке.

Вкладчики, по информации полиции, перечисляли деньги на специальный открытый расчетный счет кооператива, а злоумышленница путем распределения данных активов за счет одних вкладчиков приобрела жилье другим вкладчикам согласно очереди в Астане, Акмолинской области, Актау и Атырау.

Другим 16 вкладчикам, которые так и не дождались очереди, был нанесен материальный ущерб на общую сумму около 525 млн тенге.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать управленческие должности.

"Осужденная для отбывания наказания прибыла в учреждение минимальной безопасности города Семей. С ней проводится работа воспитательного и разъяснительного характера. Она не замужем, воспитывает несовершеннолетнего сына. По окончанию карантина будет трудоустроена и с заработной платы оплачивать имеющиеся иски по приговору", - сообщила заместитель начальника учреждения Нурым Баяхметов.

Ранее мы писали, как жительница Астаны хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге.

Также в Астане мужчина обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом, фактически работы не производились.

А в южной столице мужчина сдавал несуществующие квартиры и таким образом обманул около 25 человек и нанеся ущерб.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.