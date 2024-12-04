Актюбинцы потеряли более 20 млн тенге при покупке квартир

Жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 миллионов тенге, передает "Диапазон".

Работница агентства по недвижимости предложила жительнице Актобе купить в рассрочку квартиру в новом жилом комплексе и попросила оплатить первоначальный взнос.

Женщина поверила и передала сотруднице 3 с лишним миллиона тенге. А еще она рассказала об услугах работницы своему родственнику, который также поверил и передал миллион 200 тысяч тенге в качестве первоначального взноса за "двушку" в этом же комплексе.

Но, как выяснилось позже, жилой комплекс актюбинка просто выдумала, а полученные миллионы потратила на свои нужды. Чтобы придать убедительность своим обещаниям, она показывала документы на жилплощадь, которые просто распечатывала из интернета.

Афера с жильем раскрылась, обманутые обратились в полицию, на женщину возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Всего же в деле три эпизода.

Еще одной клиентке агентства недвижимости она же предложила купить "двушку" и "трешку" в комплексе "Казахстан". Обманутая рассказала, что та представилась инвестором строительной компании и похвасталась, что у нее есть эксклюзивная скидка при приобретении жилья.

Она предложила ей купить две квартиры в жилом комплексе в микрорайоне "Алтын Орда". Она даже водила клиентку по стройке и показывала схему дома, обещала, что квартиры будут получены зимой 2023 года.

Женщина поверила ей и несколькими траншами передала в качестве первоначального взноса больше 5 миллионов тенге. Весной она передала еще полтора миллиона тенге "для ускорения процесса получения квартиры". Но только потом поняла, что ее обманули.

Еще в одном эпизоде обманутая передала женщине 13 миллионов тенге за две квартиры в новостройке в микрорайоне "Алтын Орда". Сотрудница агентства по недвижимости также представлялась как инвестор строительной компании.

В итоге все закончилось судебными разбирательствами. Обвиняемая в мошенничестве полностью признала свою вину, ранее она уже была дважды судима за аналогичные преступления.

В этот раз суд также признал ее виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы. Также по приговору суда она должна вернуть потерпевшим более 20 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что пенсионерка обогатилась на сумму свыше 30 млн тенге благодаря махинациям с квартирами. Она предлагала жилье по выгодным ценам в Экибастузе и Павлодаре.

А жительницу Астаны осудили на три года лишения свободы за обман более 20 человек - потерпевшие обращались к ней за помощью в оформлении ипотеки.

Помимо этого, на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.