Женщина "заработала" более 30 млн тенге и оказалась на скамье подсудимых в Экибастузе

Пенсионерка обогатилась на сумму свыше 30 млн тенге благодаря махинациям с квартирами. Она предлагала жилье по выгодным ценам в Экибастузе и Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно приговору Экибастузского городского суда, с 2021 года женщина начала предлагать к покупке проблемное жилье в Павлодарской области.

Как указано в материалах дела, люди сами обращались к подсудимой, поскольку о ней ходила слава, что она реализует дешевые квартиры.

Квадратные метры на самом деле принадлежали отделу занятости, отделу финансов Экибастуза, умершим людям, одна квартира числилась за ребенком-сиротой, который находился в детском доме. Были факты обмана и на территории Павлодара.

Уголовное дело открыли по пп.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в крупном размере, неоднократно).

Свою вину женщина признала, однако по некоторым эпизодам указала, что деньги отдавала юристам, и была чуть ли не обычным посредником. В других случаях она полностью согласилась с тем, что деньги забирала себе лично.

Потерпевшие в общей сложности потеряли более 30 млн тенге.

Учитывая собранные по делу доказательства, суд назначил пенсионерке 5 лет лишения свободы. Частично ущерб она смогла возместить, оставшиеся 12,5 млн тенге ее обязали вернуть. Ранее женщина уже была судима за мошенничество.

На скамье подсудимых вместе с 66-летней пенсионеркой оказалась и ее 60-летняя знакомая. Она проходила по одному из эпизодов. Ее приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Добавим, что по пп.1, 4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее жительница ВКО поверила в помощь с покупкой квартиры по доступной цене и оказалась обманута на полмиллиона тенге. Казахстанка заявила, что предложивший помощь мужчина исчез с полученными деньгами.