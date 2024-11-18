Казахстанка заявила, что аким ночью пробрался к ней в дом: мужчине вынесли приговор

В области Жетiсу вынесли приговор акиму села и сотруднику акимата по обвинению в незаконном проникновении в дом местной жительницы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница области Жетісу, мать четырех детей, обвинила акима Аксуского сельского округа в домогательствах.

"По ее словам, тот проник в ее дом ночью через окно. Проснувшись, почувствовала, что сидящий рядом человек стягивал с нее одежду. Испугавшись, женщина выбежала на улицу, в дверях столкнулась с сотрудником акимата", - рассказали в суде.

В Аксуском райсуде области Жетісу рассмотрели уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата, обвиняемых в незаконном проникновении и нарушении неприкосновенности жилища в группе лиц в ночное время (ч.2 ст.149 УК).

"В августе 2024 года в ночное время аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где, сняв защитную сетку с окна кухни, проникли в дом, тем самым, нарушив неприкосновенность жилища", - установил суд.

Вина подсудимых подтверждалась собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами признали отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей, отягчающих - не установили.

С учетом этого подсудимых признали виновными в предъявленном обвинении. Каждый был приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.149 УК РК незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, жительница области Жетiсу заявила о домогательствах со стороны местного акима. В суде дело приняли в производство 2 сентября. 9 сентября состоялось первое судебное заседание.