Казахстанка заявила, что аким пробрался ночью к ней в дом: мужчина попал под суд
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Жительница области Жетiсу заявила о домогательствах со стороны местного акима. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного суда рассказали, по какой статье расследуется дело.
Соответствующая информация появилась в Instagram-профиле kyn.kz.
Жительница Аксуского района области Жетiсу утверждает, что ночью местный аким пробрался к ней в дом и пытался снять с нее одежду. По словам женщины, она проснулась и начала защищаться.
"В коридоре стоял еще один сотрудник акимата", - утверждает жительница.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу областного суда.
"В Аксуском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Р. и К., которые обвиняются по части 2 статьи 149 УК РК ("Нарушение неприкосновенности жилища"). Дело 2 сентября было принято в производство. 9 сентября состоялось первое судебное слушание. Сегодня - второе заседание", - сообщил руководитель пресс-службы судов области Жетiсу Нурсултан Орынбасаров.
Согласно части 2 статьи 149 УК РК, незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время, наказываются:
- штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162544-kazahstanka-zayavila-chto-akim-probralsya-nochyu-k-ney-v-dom-muzhchina-popal-pod-sud/