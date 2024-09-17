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Казахстанка заявила, что аким пробрался ночью к ней в дом: мужчина попал под суд

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Женщина закрывает лицо руками
Женщина. Иллюстративное фото: mapo / Getty Images

Жительница области Жетiсу заявила о домогательствах со стороны местного акима. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного суда рассказали, по какой статье расследуется дело.

Соответствующая информация появилась в Instagram-профиле kyn.kz.

Жительница Аксуского района области Жетiсу утверждает, что ночью местный аким пробрался к ней в дом и пытался снять с нее одежду. По словам женщины, она проснулась и начала защищаться.

"В коридоре стоял еще один сотрудник акимата", - утверждает жительница.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу областного суда.

"В Аксуском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Р. и К., которые обвиняются по части 2 статьи 149 УК РК ("Нарушение неприкосновенности жилища"). Дело 2 сентября было принято в производство. 9 сентября состоялось первое судебное слушание. Сегодня - второе заседание", - сообщил руководитель пресс-службы судов области Жетiсу Нурсултан Орынбасаров.

Согласно части 2 статьи 149 УК РК, незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время, наказываются:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162544-kazahstanka-zayavila-chto-akim-probralsya-nochyu-k-ney-v-dom-muzhchina-popal-pod-sud/

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