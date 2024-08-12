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Эзотерика

Из квартиры жителя Астаны, отказавшего дать деньги в долг, выкрали более 600 тыс. тенге

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Деньги в кошельке
Деньги в кошельке. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В полиции Астаны раскрыли квартирную кражу. По данным МВД, житель Астаны не дал деньги в долг своему другу, после чего 620 тыс. тенге были украдены из барсетки квартиранта, передает NUR.KZ.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, потерпевший снимал комнату в квартире в одном из ЖК столицы. В то время, когда он находился на работе, к хозяину квартиры пришел друг с просьбой дать деньги в долг.

"Отказав ему в просьбе, владелец квартиры отправился в магазин. В это время, злоумышленник, с целью кражи ценных вещей, начал рыться по комнатам. Таким образом, он завладел денежными средствами в размере 620 тысяч тенге, которые находились в барсетке", - рассказали в полиции.

Сообщается, что установлен 28-летний мужчина, который дал признательные показания. По данным полиции, деньгами он распорядился по своему усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого - он оказался другом ее дочери.

Также в Караганде, пока хозяйки не было дома, с частного подворья произошла кража имущества. По подозрению в совершении преступления задержали друга семьи.

До этого мы писали, что мужчина взял из рабочего шкафчика коллеги телефон и совершил покупки на 156 тыс. тенге.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147877-iz-kvartiry-zhitelya-astany-otkazavshego-dat-dengi-v-dolg-vykrali-bolee-600-tys-tenge/

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