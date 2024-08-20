"Брали все, что можно унести": в Алматы задержали подозреваемых в квартирных кражах
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Подозреваемых в квартирных кражах задержали сотрудники полиции Алматы. По данным следствия, установлена их причастность к четырем кражам в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, спецоперацию по задержанию подозреваемых провели сотрудники криминальной полиции при содействии спецназа и оперативников Алатауского района.
На данный момент установлена причастность задержанных к четырем квартирным кражам.
"Действовали злоумышленники по стандартной схеме: проверив, нет ли хозяев дома, проникали в жилище путем подбора ключа. Брали все, что можно было унести незаметно - это золотые изделия, денежные средства и бытовые предметы. Последнее преступление зафиксировано в Алатауском районе города: после проникновения в квартиру злоумышленники вынесли ювелирные украшения", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.
Отмечается, что подозреваемым по 28 лет. Оба - уроженцы Алматинской области, причем ранее уже были судимы за совершение аналогичного преступления.
На данный момент задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором заметно, как двое мужчин, прикрывающих лица, вскрывают одну из дверей в подъезде. В полиции сообщили, что подозреваемых установили.
В МВД ранее также озвучили рекомендации по защите своего жилища от квартирных краж.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151135-brali-vse-chto-mozhno-unesti-v-almaty-zaderzhali-podozrevaemyh-v-kvartirnyh-krazhah/