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"Брали все, что можно унести": в Алматы задержали подозреваемых в квартирных кражах

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

Подозреваемых в квартирных кражах задержали сотрудники полиции Алматы. По данным следствия, установлена их причастность к четырем кражам в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, спецоперацию по задержанию подозреваемых провели сотрудники криминальной полиции при содействии спецназа и оперативников Алатауского района.

На данный момент установлена причастность задержанных к четырем квартирным кражам.

"Действовали злоумышленники по стандартной схеме: проверив, нет ли хозяев дома, проникали в жилище путем подбора ключа. Брали все, что можно было унести незаметно - это золотые изделия, денежные средства и бытовые предметы. Последнее преступление зафиксировано в Алатауском районе города: после проникновения в квартиру злоумышленники вынесли ювелирные украшения", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.

Ювелирные изделия
Ювелирные изделия. Фото: Polisia.kz

Отмечается, что подозреваемым по 28 лет. Оба - уроженцы Алматинской области, причем ранее уже были судимы за совершение аналогичного преступления.

На данный момент задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором заметно, как двое мужчин, прикрывающих лица, вскрывают одну из дверей в подъезде. В полиции сообщили, что подозреваемых установили.

В МВД ранее также озвучили рекомендации по защите своего жилища от квартирных краж.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151135-brali-vse-chto-mozhno-unesti-v-almaty-zaderzhali-podozrevaemyh-v-kvartirnyh-krazhah/

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