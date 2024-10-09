Деньги и золото пропадали у жителей Кызылординской области, пока их не было дома

В Кызылординской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж в то время, когда хозяева отсутствовали дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несколько жителей Казалинского района Кызылординской области обратились с заявлениями о кражах в отдел полиции.

"Пользуясь отсутствием хозяев домов, злоумышленник путем отжатия окон отверткой проникал в дома и забирал деньги, золотые ювелирные изделия. Задержанным оказался 37-летний житель района", - рассказали в ДП Кызылординской области.

В качестве доказательств были изъяты орудия преступления и принадлежащие потерпевшим золотые изделия.

Украшения. Фото: ДП Кызылординской области

"В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области", - отметили в ведомстве.

Следствие продолжается. Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее стало известно, что жителя Астаны обокрали, пока он выгуливал собаку. Мужчина забыл закрыть дверь квартиры, которую арендует. Воспользовавшись моментом, злоумышленник зашел в дом и забрал телефон.

У другой жительницы столицы поочередно выкрали два золотых кольца общей стоимостью около 300 тыс. тенге. По версии полиции, 20-летний парень два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи.