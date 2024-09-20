"Не заметили пропажи": у жительницы Астаны поочередно выкрали два золотых кольца

20-летнего парня подозревают в краже золотых колец у жительницы Астаны. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, молодой человек дважды приходил в гости к жительнице столицы.

"Во время первого визита, воспользовавшись моментом, когда никто не обращал на него внимания, он незаметно проник в спальню и похитил золотое кольцо. Убедившись, что хозяева не заметили пропажи, при следующем посещении он повторил кражу, взяв еще одно кольцо. Обнаружив исчезновение золотых украшений общей стоимостью около 300 тысяч тенге, хозяйка обратилась в полицию", - рассказали в МВД.

Полицейские установили подозреваемого 20-летнего молодого человека. Сообщается, что он сдал кольца в ломбард, чтобы получить деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне мы писали об астанчанке, которая разрешила 21-летнему гостю позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге.

До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.

Также мы писали, что из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге.

Кроме того, жительница столицы обратилась в полицию из-за кражи украшений - по ее словам, драгоценности забрал парень после свидания.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.