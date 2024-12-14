Насмерть сбившему двух девочек водителю из Актау вынесли приговор

Жителя Актау лишили свободы на 5 лет за то, что он на пешеходном переходе сбил несовершеннолетних девочек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте суда Мангистауской области опубликовали результаты рассмотренного уголовного дела. Напомним, в сентябре этого года рядом с Актау сбили двух девочек, 2008 и 2022 годов рождения.

"Подсудимый И., управляя автомашиной марки Toyota Camry на трассе Актау - Мунайлы, на пешеходном переходе совершил наезд на потерпевших Г. и А. В результате ДТП потерпевшие от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Подсудимый И. полностью признал свою вину и просил назначить наказание не связанное с лишением свободы. Суд при назначении наказания подсудимому И. учел в качестве смягчающих ответственность и наказание раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств по делу не установлено", - сказано в сообщении суда.

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

"Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично, взыскан с подсудимого в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда в сумме 10 млн тенге каждому и в счет взыскания материального ущерба в сумме более 1,8 млн тенге", - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Несколько дней назад стало известно, что в Актюбинской области суд приговорил майора полиции к 9 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе в Павлодаре водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по "зебре". Пострадавших доставили в больницу.

В начале декабря в области Ұлытау в ходе показательного судебного процесса вынесли приговор обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом.

Добавим, что согласно статье 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.