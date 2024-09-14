Дети в критическом состоянии: ДТП произошло близ Актау (видео)

Два ребенка пострадали в ДТП близ Актау в районе автодрома. Об этом сообщили в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает Lada.kz.

По данным медиков, авария произошла вечером 13 сентября. Вызов в скорую помощь поступил в 21.07. В ДТП пострадали двое детей (девочки) 2008 и 2022 годов рождения.

В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.

В Мангистауской областной детской больнице проинформировали, что обе девочки поступили в шоковом состоянии. Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.

Старшую уже прооперировали. Врачи пока не дают определенных прогнозов. Родителей не допускают в реанимационное отделение.

В ДП региона также сообщили, что по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировано уголовное дело по ст.345 УК РК.

"Проводится расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей. До прибытия пожарного подразделения ДЧС региона машины сгорели полностью. В легковом автомобиле были обнаружены тела трех человек.

Также в Мангистауской области произошло жуткое ДТП. В сгоревшем автомобиле погиб ребенок. Семь человек были госпитализированы, а одному из пострадавших детей пришлось ампутировать руку.