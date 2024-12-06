Казахстанца на 6 лет отправили в колонию строгого режима за смертельный наезд

В области Ұлытау в ходе показательного судебного процесса вынесли приговор обвиняемому в совершении в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в наезде на пешехода в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, пожизненно лишенным права управления транспортными средствами, и оставлении места ДТП (ч.5 ст.346 и ст.347 УК).

"Подсудимый, будучи ранее пожизненно лишенным права управления транспортными средствами, 10 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки "ВАЗ-21213" по улице Малиновой в Жезказгане совершил наезд на пешехода и оставил место ДТП", - установил суд.

В результате полученных травм потерпевший скончался в многопрофильной больнице Жезказгана.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом. Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

Приговором суда он был признан виновным. По совокупности правонарушений мужчине окончательно назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также его пожизненно лишили права управления транспортными средствами.

Гражданский иск потерпевшей к подсудимому о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворили полностью. Взыскана в пользу потерпевшей компенсация причиненного морального вреда в сумме 3 млн тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что по ч.5 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.347 УК РК оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных ст.345, 345-1 и 346 УК РК, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.