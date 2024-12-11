Тела супругов нашли на дороге в Актобе: майора полиции на 9 лет отправили в колонию

В Актюбинской области суд приговорил майора полиции к 9 годам лишения свободы за ДТП с двумя погибшими, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрено дело в отношении подсудимого. Его обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и оставлении места ДТП (ст.345-1 ч.4, 347 УК РК).

Суд установил, что в июле 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Kia Sportage, на автодороге Актобе - Акжар превысил скорость и не соблюдал боковой интервал.

На участке дороги напротив дома в п. Акжар-1 он совершил наезд на велосипедиста и его пассажира, двигавшихся по правому краю проезжей части. Оба пострадавших скончались на месте от полученных травм.

После происшествия подсудимый скрылся с места ДТП, не сообщив в полицию.

На судебном заседании подсудимый частично признал свою вину. Прокурор запросил 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также по ст. 347 УК РК было предложено назначить 1 год лишения свободы.

В итоге на основании ст.58 ч.2 УК РК прокурор предложил объединить наказания в 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Потерпевшие простили подсудимого и не стали требовать материальной компенсации, оставив назначение наказания на усмотрение суда.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, результатами экспертиз, протоколами осмотра места происшествия, схемой ДТП и вещественными доказательствами.

Суд, учитывая наличие малолетних детей и отсутствие судимости у обвиняемого, признал эти обстоятельства смягчающими. Однако нарушение принятой им присяги суд посчитал отягчающим обстоятельством.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. На основании ст.49 ч.1 УК РК он также лишен специального звания майора полиции.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 23 июля текущего года сообщалось, что в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира (супругов), которые в результате аварии погибли.

Позднее стало известно, что в смертельном наезде подозревают полицейского. По факту ДТП была проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей.

А 29 ноября состоялось первое судебное заседание по данному делу.