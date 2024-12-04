Два ребенка попали под колеса авто в Павлодаре

В Павлодаре водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по "зебре". Пострадавших доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 3 декабря на пересечении улиц Академика Сатпаева и Кривенко водитель автомашины Mazda совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетних с различными травмами госпитализировали в больницу.

В тот же день на пересечении проспекта имени Назарбаева и улицы Толстого водитель автомашины Huyndai Accent совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Женщину с травмами госпитализировали в больницу.

По фактам ДТП проводятся проверки. Автомашины водворены на специальную стоянку.

Ранее в Актобе водитель внедорожника сбил девочку во дворе дома. ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

А во дворе дома в Экибастузе произошел наезд на женщину, которая шла вдоль проезжей зоны. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Также в Экибастузе водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическую опору освещения, после чего попал в больницу. Авто водворили на специализированную стоянку.