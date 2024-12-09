Водитель BMW пытался скрыться от полиции в Туркестане

В Туркестане полицейские остановили автомобиль водителя, на котором числилась задолженность в четыре млн тенге, но тот попытался скрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в ходе несения службы сотрудники батальона патрульной полиции в Туркестане по улице О. Жарылкапова остановили автомобиль BMW 750.

С помощью программы "Қорғау" полицейские установили, что водитель имеет неоплаченную задолженность на четыре миллиона тенге. Автолюбитель не подчинился законным требованиям стражей порядка остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться от полиции.

В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и водворили на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.

Полицейские призывают граждан соблюдать правила дорожного движения и во избежание подобных ситуаций своевременно оплачивать наложенные штрафы.

Напомним, ранее в Караганде патрульные полицейские остановили автомобиль 41-летнего мужчины и обнаружили, что он имеет задолженность перед микрокредитной организацией на сумму более 18 млн тенге. Автомашина должника водворена на штрафстоянку. Ведется разбирательство.

Также в ноябре мы писали, что гражданин Узбекистана наездил штрафов на 1 млн тенге в области Абай - автомобиль остановили на одной из трасс региона. Согласно действующему законодательству, транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

Также житель Караганды на авто с иностранными номерами получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге. Также на месте при остановке автомобиля патрульными был составлен административный протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

А летом в Туркестане остановили автомобиль казахстанца, за которым числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. Полицейские провели с водителем автомобиля разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженностей. Автотранспорт был водворен на штрафстоянку.