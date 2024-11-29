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Карагандинец остался без автомобиля из-за долга в 18 млн тенге

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Фара на автомобиле
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде патрульные полицейские остановили автомобиль 41-летнего мужчины и обнаружили, что он имеет задолженность перед микрокредитной организацией на сумму более 18 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 28 ноября в Караганде патрульные полицейские совместно с частным судебным исполнителем остановили легковой автомобиль под управлением 41-летнего мужчины.

Во время проверки с использованием системы "Қорғау" стражи порядка установили, что водитель имеет задолженность перед микрокредитной финансовой организацией на сумму 18 млн 215 тысяч тенге.

"Автомашина должника водворена на штрафстоянку. Ведется разбирательство", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские Караганды задержали водителя с крупными долгами по штрафам на сумму около пяти миллионов тенге. Автомобиль также был отправлен на спецстоянку.

Помимо этого, в Актобе наказали любительницу быстрой езды на авто. Полицейские привлекли к ответственности автоледи, которая 119 раз нарушила скоростной режим за полтора месяца на улицах областного центра. Общая сумма ее штрафов составила более 3 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194289-karagandinec-ostalsya-bez-avtomobilya-iz-za-dolga-v-18-mln-tenge/

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