Карагандинец за превышение скорости получил почти 200 штрафов на 6,6 млн тенге

Житель Караганды на авто с иностранными номерами получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, водителей с неоплаченными штрафами на миллионы тенге задержали с помощью системы "Қорғау" полицейские в Караганде.

11-го ноября сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды заступили на службу по охране общественного порядка. Находясь на маршруте, на улице Ерубаева они остановили автомобиль с иностранным номерным знаком под управлением 26-летнего жителя города.

"Во время проверки через программу "Қорғау" установлено, что у него имеется 198 административных штрафов за превышение скоростного режима на общую сумму 6,6 млн тенге. Также на месте был составлен административный протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления", - рассказали в МВД.

Автомобили нарушителей. Фото: polisia.kz

В этот же день около двух часов дня на проспекте Бухар Жырау полицейские обратили внимание на автомобиль, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

"Выяснилось, что он совершил 50 нарушений правил дорожного движения на сумму 2 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

Транспортные средства правонарушителей водворили на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что в Павлодаре полицейские задержали 42-летнюю горожанку за рулем Mercedes. Женщина накопила неоплаченные штрафы на 2 млн тенге за нарушение ПДД. Автомобиль павлодарки забрали на штрафстоянку.

А в Медеуском районе Алматы задержали 19-летнего водителя, который нарушил ПДД 195 раз и получил штрафы на сумму почти 7 млн тенге. Решением суда молодой человек подвергнут административному аресту.