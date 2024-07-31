Казахстанец задолжал 153 млн тенге и остался без машины

В Туркестане остановили автомобиль казахстанца, за которым числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции УП Туркестана посредством программы "Қорғау - опасный водитель" ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия на территории областного центра.

В ходе несения службы на улице Султанбека Кожанова стражи порядка получили сигнал на автомобиль Ravon Nexia R3 с задолженностью в 153 млн тенге.

"Из 153 млн водитель задолжал 700 тыс. тенге штрафов за нарушение ПДД. Большинство из них - нарушение правил платных дорог, превышение скорости, стоянка в неустановленных местах и другие правонарушения. Остальное - задолженность перед банком и алименты", - пояснили в МВД.

Автомобиль забрали на штрафстоянку. Фото: polisia.kz

Полицейские провели с водителем автомобиля разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженностей. Автотранспорт водворен на штрафстоянку.

Стоит отметить, что за последний месяц туркестанская полиция с помощью программы "Қорғау" выявила около 100 автомобилей с неоплаченными штрафами и задолженностями.

"Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем", - отметили в ведомстве.

Сегодня стало известно, что полиция ВКО установила местонахождение крупного должника, задолжавшего 6 млн тенге жителю Усть-Каменогорска. Выяснилось, что мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей в Павлодаре.

А в Шымкенте выявили водителя с задолженностью по исполнительным производствам в размере 77 млн тенге. Горожанин остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку.