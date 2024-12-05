Тело женщины нашли в фермерском хозяйстве в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области на одной из ферм найдено тело 45-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, женщина умерла естественной смертью.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины, работавшей поваром в одном из крестьянских хозяйств Шетского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стала асфиксия, вызванная закрытием просвета дыхательных путей желудочным содержимым. По словам медиков, на теле женщины не выявлено каких-либо травм", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Акмолинской области в степи найдено тело без вести пропавшего 24-летнего мужчины с инвалидностью. Поисковыми отрядами прочесаны лесные массивы, степи и близлежащие населенные пункты. Для большего охвата территории использовались дроны и служебный автотранспорт. При первоначальном осмотре установлено, что мужчина скончался от обморожения, точную причину смерти определит экспертиза.

Помимо этого, в соцсетях опубликовали информацию о том, что в Кызылординской области 21-летнюю девушку до смерти забил собственный муж. В полиции прокомментировали дело.