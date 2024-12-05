Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело женщины нашли в фермерском хозяйстве в Карагандинской области

Опубликовано:

Ферма зимой
Ферма. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шетском районе Карагандинской области на одной из ферм найдено тело 45-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, женщина умерла естественной смертью.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины, работавшей поваром в одном из крестьянских хозяйств Шетского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стала асфиксия, вызванная закрытием просвета дыхательных путей желудочным содержимым. По словам медиков, на теле женщины не выявлено каких-либо травм", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Акмолинской области в степи найдено тело без вести пропавшего 24-летнего мужчины с инвалидностью. Поисковыми отрядами прочесаны лесные массивы, степи и близлежащие населенные пункты. Для большего охвата территории использовались дроны и служебный автотранспорт. При первоначальном осмотре установлено, что мужчина скончался от обморожения, точную причину смерти определит экспертиза.

Помимо этого, в соцсетях опубликовали информацию о том, что в Кызылординской области 21-летнюю девушку до смерти забил собственный муж. В полиции прокомментировали дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2196761-telo-zhenshchiny-nashli-v-fermerskom-hozyaystve-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie