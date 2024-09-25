Схему обмана с ипотеками раскрыли в Астане: виновницу осудили
Опубликовано:
Жительницу Астаны осудили на три года лишения свободы за обман более 20 людей - потерпевшие обращались к ней за помощью в оформлении ипотеки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры столицы.
По материалам дела, астанчанка представлялась сотрудницей банка и распространила среди знакомых информацию о том, что может помочь в приобретении ипотечного жилья без первоначального взноса через "Отбасы банк".
Одной из своих жертв она предложила приобрести в ипотеку трехкомнатную квартиру, которая находилась в аресте у банка второго уровня и реализовывалась на торгах. Для участия в них потерпевшая заплатила вначале 630 тыс. тенге, затем 11 млн тенге для "открытия счета".
Всего женщине пришлось заплатить более 14 млн тенге. А на уловку астанчанки попались 22 человека, общий ущерб - свыше 55 млн тенге.
Суд осудил ее к 3 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в августе в Астане была задержана женщина, которая подозревалась в мошенничестве с оформлением ипотеки. Всего было известно о 25 таких эпизодах.
Перед этим другая жительница столицы хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге - подозреваемый гражданин не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи недвижимости. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Также астанчанин обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом фактически работы не производились.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165904-obman-s-ipotekoy-na-bolee-55-mln-tenge-astanchanku-osudili-na-tri-goda/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.