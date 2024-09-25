Схему обмана с ипотеками раскрыли в Астане: виновницу осудили

Жительницу Астаны осудили на три года лишения свободы за обман более 20 людей - потерпевшие обращались к ней за помощью в оформлении ипотеки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры столицы.

По материалам дела, астанчанка представлялась сотрудницей банка и распространила среди знакомых информацию о том, что может помочь в приобретении ипотечного жилья без первоначального взноса через "Отбасы банк".

Одной из своих жертв она предложила приобрести в ипотеку трехкомнатную квартиру, которая находилась в аресте у банка второго уровня и реализовывалась на торгах. Для участия в них потерпевшая заплатила вначале 630 тыс. тенге, затем 11 млн тенге для "открытия счета".

Всего женщине пришлось заплатить более 14 млн тенге. А на уловку астанчанки попались 22 человека, общий ущерб - свыше 55 млн тенге.

Суд осудил ее к 3 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в августе в Астане была задержана женщина, которая подозревалась в мошенничестве с оформлением ипотеки. Всего было известно о 25 таких эпизодах.

Перед этим другая жительница столицы хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге - подозреваемый гражданин не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи недвижимости. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Также астанчанин обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом фактически работы не производились.