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Дольщиков обманули на 290 млн тенге в Алматы

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Новый дом
Ключ от новой квартиры. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

В Алматы осуждена мошенница, завладевшая деньгами дольщиков. Ущерб от ее действий составил 290 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как оказалось, в 2022 году директор ТОО "Flora City Stroy" гражданка К. подала рекламу в Instagram и на сайт объявлений о начале строительства жилых комплексов "Lantana" и "Flora", хотя разрешения на строительство не было.

"После гражданка К. путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34-х дольщиков в размере 290 млн тенге", - говорится в сообщении.

Приговором Бостандыкского районного суда она признана виновной по факту мошенничества в особо крупном размере. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев.

Изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших. 

Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Напомним, в марте в южной столице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

На днях в Антикоре сообщили, что при строительстве в предгорных зонах Алматы выявлены коррупционные риски, среди которых - изменение градостроительных документов и целевого назначения земель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138991-neskolko-desyatkov-dolshchikov-obmanuli-na-290-mln-tenge-v-almaty/

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