Угнал за несколько минут: пьяный посетитель уехал из кафе в Астане на чужой машине (видео)

В Астане на 15 суток арестовали мужчину, который пьяным уехал на чужой машине из кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации МВД, полицейские Астаны задержали пьяного мужчину, который уехал на чужом автомобиле после отдыха в кафе.

"Выйдя из заведения, злоумышленник заметил машину с включенными фарами, оставленную с незапертыми дверями. Не раздумывая, он сел за руль и уехал. Как выяснилось, владелец автомобиля припарковал свою машину перед зданием и, вместе с девушкой, зашел внутрь.

Однако всего через несколько минут, выйдя на улицу, он обнаружил, что автомобиля нет. Астанчанин незамедлительно обратился в полицию. Операторы ЦОУ установили местонахождение угнанного автомобиля, патрульные оперативно задержали 39-летнего угонщика. При проверке выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту угона", - сообщили в полиции.

Также сообщается, что задержанный понес ответственность за пьяное вождение: суд вынес решение об аресте на 15 суток.

В ноябре этого года мы писали о том, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Также в Астане был задержан 25-летний иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК. По версии полиции, он разблокировал авто с помощью приложения.

Другой житель столицы оставил нерабочий автомобиль во дворе многоквартирного дома месяц назад, но его украли с помощью эвакуатора.

Кроме того, мы писали, что работника одной из СТО в Астане подозревают в угоне автомобиля клиента.