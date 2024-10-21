Житель Астаны отдал машину в СТО и узнал об ее угоне

Работника одной из СТО в Астане подозревают в угоне автомобиля клиента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным сайта, потерпевший сдал свой автомобиль в одну из станций технического обслуживания в городе на ремонт. Но позже он узнал от полиции, что его автомобиль таинственным образом оказался на трассе.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции подозревают в угоне 32-летнего сотрудника СТО.

"Он решил прокатиться на автомобиле клиента, после того как завершил его ремонт. Убедившись, что никто из коллег не заметил пропажу автомобиля, молодой человек продолжал ездить на нем в течение нескольких дней, пока транспортное средство не сломалось на Астраханской трассе. Поймав попутное средство, он бросил автомобиль на дороге. Мужчина уже дал признательные показания", - проинформировали в МВД.

Зарегистрировано уголовное дело, автомобиль возвращен владельцу в исправном состоянии.

Напомним, летом текущего года мы писали об астанчанине, который отвез машину на СТО, а ее тайком сдали на металлолом.

Также сообщалось, что 23-летний парень оказался на скамье подсудимых в Павлодаре. Его обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге.

До этого мы писали, что приехавший из Акмолинской области молодой человек угонял в Караганде машины, которые в последующем сдавал в пункты приема металла.