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Житель Астаны отдал машину в СТО и узнал об ее угоне

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Механик чинит авто
СТО. Иллюстративное фото: Getty Images/ Colorblind Images LLC

Работника одной из СТО в Астане подозревают в угоне автомобиля клиента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным сайта, потерпевший сдал свой автомобиль в одну из станций технического обслуживания в городе на ремонт. Но позже он узнал от полиции, что его автомобиль таинственным образом оказался на трассе.

Сообщается, что сотрудники криминальной полиции подозревают в угоне 32-летнего сотрудника СТО.

"Он решил прокатиться на автомобиле клиента, после того как завершил его ремонт. Убедившись, что никто из коллег не заметил пропажу автомобиля, молодой человек продолжал ездить на нем в течение нескольких дней, пока транспортное средство не сломалось на Астраханской трассе. Поймав попутное средство, он бросил автомобиль на дороге. Мужчина уже дал признательные показания", - проинформировали в МВД.

Зарегистрировано уголовное дело, автомобиль возвращен владельцу в исправном состоянии.

Напомним, летом текущего года мы писали об астанчанине, который отвез машину на СТО, а ее тайком сдали на металлолом.

Также сообщалось, что 23-летний парень оказался на скамье подсудимых в Павлодаре. Его обвиняли в том, что он на эвакуаторе вывез чужое авто и сдал его в пункт приема металлолома за 80 тысяч тенге.

До этого мы писали, что приехавший из Акмолинской области молодой человек угонял в Караганде машины, которые в последующем сдавал в пункты приема металла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176779-zhitel-astany-otdal-mashinu-v-sto-i-uznal-ob-ee-ugone/

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