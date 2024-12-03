Серьезные недостатки обнаружили при строительстве дорог в Актюбинской области
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В Актюбинской области при строительстве и ремонте автодорог были выявлены значительные недостатки, в том числе проблемы с планированием и нарушением гарантийных сроков, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Агентством по противодействию коррупции и его территориальными департаментами на системной основе проводится работа по устранению коррупционных рисков и обеспечению законности в автодорожной отрасли.
Так, в Актюбинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены серьезные недостатки при планировании дорожных проектов.
К примеру, в текущем году проводился средний ремонт дороги Мартук - Дмитриевка - Байторысай - Полтавка, на который из бюджета выделено порядка 600 млн тенге. При этом 4 километра дороги пришли в негодность еще до завершения строительно-монтажных работ.
Установлено, что проектом не предусмотрена объездная дорога. В результате подрядчик осуществлял перевозку инертного материала по новому дорожному покрытию.
Более того, при заключении договора вместо 2-х лет гарантийных обязательств для подрядчика установлен лишь один год.
По итогам анализа акиматом Актюбинской области пересмотрены гарантийные сроки среднего ремонта, по вопросу восстановления дорожного покрытия также подан иск в отношении подрядчика.
Ранее сообщалось, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным, несмотря на миллиардные вложения. Для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге.
Помимо этого, в Антикоррупционной службе РК заявили, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.
Также жители Актобе выразили свое недовольство состоянием трассы Эмба - Бирлик - Жанажол.
А аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подчиненных и подрядчиков за слабую реализацию дорожных проектов. Он пригрозил им мерами наказания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195463-sereznye-nedostatki-obnaruzhili-pri-stroitelstve-dorog-v-aktyubinskoy-oblasti/