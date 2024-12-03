Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Серьезные недостатки обнаружили при строительстве дорог в Актюбинской области

Опубликовано:

Дорога в Актюбинской области
Дорога в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Актюбинской области при строительстве и ремонте автодорог были выявлены значительные недостатки, в том числе проблемы с планированием и нарушением гарантийных сроков, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Агентством по противодействию коррупции и его территориальными департаментами на системной основе проводится работа по устранению коррупционных рисков и обеспечению законности в автодорожной отрасли.

Так, в Актюбинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены серьезные недостатки при планировании дорожных проектов.

К примеру, в текущем году проводился средний ремонт дороги Мартук - Дмитриевка - Байторысай - Полтавка, на который из бюджета выделено порядка 600 млн тенге. При этом 4 километра дороги пришли в негодность еще до завершения строительно-монтажных работ.

Установлено, что проектом не предусмотрена объездная дорога. В результате подрядчик осуществлял перевозку инертного материала по новому дорожному покрытию.

Более того, при заключении договора вместо 2-х лет гарантийных обязательств для подрядчика установлен лишь один год.

По итогам анализа акиматом Актюбинской области пересмотрены гарантийные сроки среднего ремонта, по вопросу восстановления дорожного покрытия также подан иск в отношении подрядчика.

Ранее сообщалось, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным, несмотря на миллиардные вложения. Для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге.

Помимо этого, в Антикоррупционной службе РК заявили, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.

Также жители Актобе выразили свое недовольство состоянием трассы Эмба - Бирлик - Жанажол.

А аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подчиненных и подрядчиков за слабую реализацию дорожных проектов. Он пригрозил им мерами наказания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195463-sereznye-nedostatki-obnaruzhili-pri-stroitelstve-dorog-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie