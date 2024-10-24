Жители Актюбинской области пожаловались на состояние дороги и показали фото

Жители Актобе выразили свое недовольство состоянием трассы Эмба - Бирлик - Жанажол. В ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ

В Сети появились фотографии автодороги, на которых видны многочисленные ямы.

"Дорога Эмба - Бирлик - Жанажол все еще в плохом состоянии. Когда ее отремонтируют? Просим обратить на это внимание акима области Асхата Шахарова!" - говорится в подписи к публикации.

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области подчеркнули, что в текущем году на данной дороге проводятся работы по ямочному ремонту.

"Из-за движения тяжелых грузовых автомобилей асфальтовое покрытие сильно повреждено. В транспортную инспекцию Актюбинской области было направлено несколько обращений. Подрядной организации было поручено произвести ремонт на этих участках", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ, завершается. До конца года планируют открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

В мае текущего года президент Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.