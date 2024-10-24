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Жители Актюбинской области пожаловались на состояние дороги и показали фото

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Дорога в Актюбинской области
Дорога в Актюбинской области. Фото: instagram.com/ztz_04_aktobe

Жители Актобе выразили свое недовольство состоянием трассы Эмба - Бирлик - Жанажол. В ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ

В Сети появились фотографии автодороги, на которых видны многочисленные ямы.

"Дорога Эмба - Бирлик - Жанажол все еще в плохом состоянии. Когда ее отремонтируют? Просим обратить на это внимание акима области Асхата Шахарова!" - говорится в подписи к публикации.

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области подчеркнули, что в текущем году на данной дороге проводятся работы по ямочному ремонту.

"Из-за движения тяжелых грузовых автомобилей асфальтовое покрытие сильно повреждено. В транспортную инспекцию Актюбинской области было направлено несколько обращений. Подрядной организации было поручено произвести ремонт на этих участках", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ, завершается. До конца года планируют открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

В мае текущего года президент Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178618-zhiteli-aktyubinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-sostoyanie-dorogi-i-pokazali-foto/

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