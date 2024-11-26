Избиение школьника попало на видео в Астане

В Сети распространяется видео, на котором, предположительно, один ученик избивает другого в школьном туалете. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте astana_brothers. В посте отмечается, что видео было снято в средней школе №106 (Жайлы Мектеп) в Астане.

На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Родители школьника привлекаются к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Материалы направлены в суд и в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города. Полицией также в Управление образования направлено представление о недопущении подобных фактов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. Инцидент произошел в школе №24. Информацию подтвердили в ДП Мангистауской области. Сообщалось, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.

В сентябре сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны. Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов.

А в селе Актюбинской области в начале учебного года был убит 9-классник в результате разборок между школьниками. По данному факту возбудили уголовное дело.

В середине лета в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны. В ДП Мангистауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводился весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств.