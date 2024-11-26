Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Избиение школьника попало на видео в Астане

Опубликовано:

Школьник сидит на лестнице
Школьник. Иллюстративное фото: bodnarchuk/Getty Images

В Сети распространяется видео, на котором, предположительно, один ученик избивает другого в школьном туалете. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте astana_brothers. В посте отмечается, что видео было снято в средней школе №106 (Жайлы Мектеп) в Астане.

На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Родители школьника привлекаются к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Материалы направлены в суд и в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города. Полицией также в Управление образования направлено представление о недопущении подобных фактов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появилось видео нападения толпой на подростка в Актау. Инцидент произошел в школе №24. Информацию подтвердили в ДП Мангистауской области. Сообщалось, что привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет.

В сентябре сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в гимназии Астаны. Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов.

А в селе Актюбинской области в начале учебного года был убит 9-классник в результате разборок между школьниками. По данному факту возбудили уголовное дело.

В середине лета в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны. В ДП Мангистауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводился весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192813-izbienie-shkolnika-popalo-na-video-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie