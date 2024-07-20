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Подростки устроили массовую драку в Актау: возбуждено уголовное дело (видео)

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Массовая драка в Актау
Массовую драку устроили подростки в Актау. Фото: lada.kz

Вчера в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны, возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, конфликт возник между представителями 31А и 31Б микрорайонами.

"На кадрах десятки молодых ребят бегают по двору, кричат, а на одном из видео даже виден и слышен взрыв "сурика", - пишут авторы публикации.

И приводят комментарии пользователей по ситуации:

"Нам враги даже не нужны: мы между собой воюем".

"А как скажут, что в армию надо идти, так первыми от службы уклоняться побегут".

"Не время разрушать, ребята".

В полиции прокомментировали ситуацию.

"Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили изданию в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, в конце мая массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел.

Также в мае в кадетской школе в Павлодаре произошла массовая драка с десятками учащихся. В результате пострадали три человека, полиция возбудила уголовное дело.

Перед этим в Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку с палками. Было также возбуждено уголовное дело.

Добавим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:

  1. исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);
  2. либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  3. либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137290-podrostki-ustroili-massovuyu-draku-v-aktau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-video/

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