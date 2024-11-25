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К 8 и 18 годам колонии приговорили двух астанчан за наркотики в почтовых посылках

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Коробки лежат на полу
Коробки. Иллюстративное фото: Oscar Wong / Getty Images

К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным Департаментом АФМ.

"Так, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" общим весом около 1 кг", - сообщает ведомство.

Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей.

В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.

"При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.

Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", - резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в октябре АФМ сообщало о похожем факте. В Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске были задержаны подозреваемые в получении почтовых отправлений из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства ("марихуана" и "экстракт каннабиса"). Их собирались сбывать в Казахстане.

Также в октябре гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы. В полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.

В конце сентября житель Алматы отправил осужденному в Усть-Каменогорск посылку с продуктами, в которой были спрятаны наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Также в июне в Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда – запрещенные вещества обнаружили таможенники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191796-k-8-i-18-godam-prigovorili-dvuh-astanchan-za-narkotiki-v-pochtovyh-posylkah/

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