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Необычный "сюрприз" нашли в посылке со сладостями из Алматы для осужденного

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Посылка
Посылка. Фото: пресс-служба Национальной гвардии

Житель Алматы отправил осужденному в Усть-Каменогорск посылку с продуктами, в которой были спрятаны наркотики. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"В посылке, которую отправили одному из осужденных, сотрудники обнаружили необычный "сюрприз" - наркотики, спрятанные среди конфет и других продуктов питания", - рассказали в Нацгвардии.

В посылке лежали конфеты, круассаны, финики, а также влажные салфетки.

Однако при тщательном осмотре содержимого среди продуктов нашли 12 пакетиков с порошкообразным веществом, которые сразу привлекли внимание сотрудников. Пакетики направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики.

В отношении отправителя - жителя Алматы - возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РК.

Согласно части 2 статьи 297 УК РК, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, совершенные в значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до 12 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164459-neobychnyy-syurpriz-nashli-v-posylke-so-sladostyami-iz-almaty-dlya-osuzhdennogo/

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