Посылку с наркотиками из Таиланда ждал житель Алматы

В Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда – запрещенные вещества обнаружили таможенники, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, на таможенном посту "Жетісу" была обнаружена почтовая посылка из Таиланда с жидкостью специфического запаха.

"Согласно заключению эксперта, вещество внутри посылки оказалось наркотическим средством – экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 29,25 граммов и считается крупным размером", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что после получения посылки адресат был задержан. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца.

"Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований по городу Алматы", – добавили прокуроры.

Также напомним, в конце апреля сообщалось, что наркотики отправили по почте в Казахстан из Швеции. Тогда посылку также обнаружили правоохранители.

А позже стало известно, что ДКНБ по Актюбинской области в феврале этого года ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений.

Добавим, согласно части 4 статьи 286 УК РК, незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.